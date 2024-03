LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Herbsleben (ots) - Der 70-jährige Fahrer eines VW Golf übersah am 23.03.24, 13 Uhr, in der Rosa-Luxemburg-Straße in Herbsleben, dass bei einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw Skoda die hintere linke Tür offen stand. Er fuhr gegen die Tür. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von insgesamt ca. 9000 EUR Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

