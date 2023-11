Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Zwei mutmaßliche Ladendiebe nach Flucht vorläufig festgenommen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (16.11.2023 gegen 15:40 Uhr) nahm die Polizei in der Rudolf-Steiner-Straße zwei mutmaßlich flüchtige Ladendiebe (15 und 27) fest. Zuvor bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen verbotswidrig parkenden 5er BMW an einer Bushaltestelle in der Zwinglistraße in Wuppertal-Barmen. Als ein Beamter das Fahrzeug kontrollieren wollte, liefen zwei Männer aus Richtung Adolf-Röder-Gasse kommend zu dem Pkw. Trotz Ansprache des Polizisten setzten sich beide in das Auto und flüchteten entgegen der Fahrtrichtung über die Gemarker Straße. Nur durch einen Sprung zur Seite verhinderte der Polizeibeamte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung fiel Beamten der flüchtige Pkw auf der Friedrich-Engels-Allee auf. Als dieser zu einer Kontrolle angehalten werden sollte, flüchtete der BMW wieder, entgegen der Fahrtrichtung über die Adolfstraße. Im weiteren Verlauf trafen Polizeikräfte das Fahrzeug geparkt in der Straße Fingscheid an. Die zwei flüchtigen Personen konnten in der Rudolf-Steiner-Straße angehalten werden. Während der Sachverhaltsaufnahme erstattete ein Mitarbeiter eines Mobilfunkgeschäfts auf dem Werth Anzeige. Zwei unbekannte Täter entwendeten aus dem Laden vier hochwertige Handys. Bei der Durchsuchung der flüchtigen Tatverdächtigen fanden die Beamten zwei Mobiltelefone bei dem 15-Jährigen. Zwei weitere Mobiltelefone konnten in der Nähe aufgefunden werden, die nach bisherigen Ermittlungen der 27-Jährige vor Eintreffen der Polizisten weggeworfen haben dürfte. Zudem fanden die eingesetzten Kräfte ein Cuttermesser bei dem Mann auf. Beide Tatverdächtige nahmen die Beamten zur Prüfung von Haftgründen vorläufig fest. Da bei dem Älteren der Verdacht bestand, den BMW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellte die Polizei das Fluchtfahrzeug und den Führerschein sicher. Der wohnungslose 27-jährige Rumäne wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung der Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

