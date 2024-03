LPI-NDH: Hochwertiges Fahrrad aus Keller entwendet

Greußen (ots) - Am Samstag, um ca. 23:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in Greußen in der Friedrich-von-Hardenberg-Straße. Auf einer Parkfläche an der Einmündung zur Andreas-Tenzel-Straße beabsichtigte ein Verkehrsteilnehmer einzuparken. Hierbei kollidierte er jedoch mit einem abgeparkten Pkw, welchen er über den Bordstein auf die angrenzende Grünfläche und gegen einen weiteren parkenden Pkw schob, sodass an beiden Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der ...

mehr