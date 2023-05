LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 20.00 Uhr und heute, 06.15 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Straße "Am Vogelherd". Um auf das Gelände zu gelangen wurde ein Stabmattenzaun beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro, Beutegut wurde nicht erlangt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen ...

