POL-PPRP: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagvormittag (25.08.2022) parkte zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr eine 39-Jährige ihr Wohnmobil auf einem Parkplatz am Ludwigsplatz. Dort beschädigte ein derzeit unbekannter Autofahrer das Wohnmobil. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 ...

