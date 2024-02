POL-VIE: Autofahrer kollidiert mit Baum - leicht verletzter 62-Jähriger

Brüggen (ots) - Am Mittwochnachmittag zwischen 17.30 und 20 Uhr haben bislang unbekannte in ein Haus an der Straße In der Stieg in Brüggen eingebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat am Mittwochnachmittag oder frühen Abend verdächtige Beobachtungen im Bereich In der ...

