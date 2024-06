Polizei Hagen

POL-HA: Folgemeldung: Schwere Körperverletzung mit Todesfolge am Silvesterabend 2022

Ermittlungsstand nach Aktenzeichen XY und Aufstockung der Auslobung

Nachdem ein 80-Jähriger am Abend des 31.12.2022 gegen 19.10 Uhr durch bislang unbekannte Täter in seiner Wohnung am Bodelschwinghplatz lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Kriminalpolizei weiter Zeugen (letzte Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5791602 ). Das Opfer ist rund ein Jahr nach der Tat in Folge der Verletzungen verstorben.

Zuletzt berichtete der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Jan Ritter, in der Sendung Aktenzeichen XY am 05. Juni 2024 zu dem Fall und dem Ermittlungsstand. Die Kriminalpolizei Hagen geht davon aus, dass mindestens einer der Täter eine Verbindung zu einer Abschlussklasse des Jahrgangs 2023 der Ernst-Eversbusch-Hauptschule in Hagen-Haspe hatte.

Nach der ZDF-Sendung gingen weitere Hinweise bei der Polizei Hagen ein. Erwartete Hinweise von Jugendlichen, die sich regelmäßig im Bereich des Bodelschwinghplatzes oder in Wehringhausen/Haspe aufhalten, blieben bisher aus.

Für Hinweise, die zu einer beweiserheblichen Überführung der Täter führen, ist eine hohe Belohnung ausgesetzt. Nach Ausstrahlung der Sendung Aktenzeichen XY wurde diese auf einen höheren fünfstelligen Geldbetrag durch die Bevölkerung aufgestockt. Derzeit stehen die schriftlichen Bestätigungen der Auslobung teilweise noch aus, eine genaue Summe kann deshalb noch nicht benannt werden.

Die Kriminalpolizei fragt weiterhin:

Wer hat am Tattag oder im Anschluss daran Hinweise auf die Täter erhalten oder weiß, wer die Tat begangen hat?

Haben Sie als Elternteil gegebenenfalls mit Ihren Kindern über den Fall gesprochen und könnten Ihre Kinder möglicherweise wichtige Informationen mitteilen?

Sachdienliche Informationen nimmt die Mordkommission unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (arn)

