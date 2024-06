Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebin von Mitarbeiterin beobachtet

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (10.06.) entwendete eine 21-Jährige in einer Parfümerie in der Mittelstraße Ware. Die Gevelsbergerin hielt sich um 18 Uhr in dem Geschäft auf und steckte zwei Parfümartikel in ihre Handtasche. Eine Mitarbeiterin der Filiale war auf die Ladendiebin, die in Begleitung von zwei weiteren Personen war, aufmerksam geworden. Die Personen hielten sich an unterschiedlichen Verkaufsregalen auf - zwei Tatverdächtige verließen das Geschäft im weiteren Verlauf. Eine dieser beiden Personen ist weiblich, zwischen 20-25 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Sie hat blonde Haare, die zum Zeitpunkt der Tat zu einem Dutt gesteckt waren. Die 21-Jährige angetroffene Ladendiebin erhielt eine Strafanzeige. Zeugen, die Angaben zur Identität der anderen Personen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell