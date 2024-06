Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung in Diskothek zwischen mehreren Personen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (08.06.) kam es gegen 4 Uhr in einer Diskothek in der Hochstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griffen mehrere Männer einen 34-Jährigen in der Toilette an. Sie schlugen und traten den Hagener aus bislang ungeklärter Ursache. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige wollte keine Angaben zur Auseinandersetzung machen. Einer der Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: Person 1: männlich, ca. 1,90m groß. Der Mann trug ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell