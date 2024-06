POL-HA: Update zur Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs ermittelt

Hagen-Eilpe (ots) - In den Abendstunden stritt sich am Freitag (07.06.) ein Paar in Eilpe zunächst über einen Messengerdienst. Im weiteren Verlauf verständigte eine Hagenerin die Polizei und gab an, dass ihr Lebensgefährte handgreiflich geworden sei. Der 37-Jährige beleidigte die Hagenerin im Chat zunächst als "Nutte". Ungefähr eine Stunde nach der Nachricht ...

mehr