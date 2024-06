POL-HA: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen (ots) - Am 08.06.2024 kam es am Vormittag zu einem Taschendiebstahl in einem Geschäft. Eine 59-jährigen Frau war in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr in einem Geschäft an der Boeler Straße einkaufen. Während dieses Zeitraums wurde aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld diverse Papiere der Geschädigten. Zur Zeit liegen keine Hinweise auf den oder die ...

mehr