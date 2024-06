Polizei Hagen

POL-HA: Streit über Messengerdienst mündet in häusliche Gewalt

Hagen-Eilpe (ots)

In den Abendstunden stritt sich am Freitag (07.06.) ein Paar in Eilpe zunächst über einen Messengerdienst. Im weiteren Verlauf verständigte eine Hagenerin die Polizei und gab an, dass ihr Lebensgefährte handgreiflich geworden sei. Der 37-Jährige beleidigte die Hagenerin im Chat zunächst als "Nutte". Ungefähr eine Stunde nach der Nachricht suchte er dann die Wohnung seiner Partnerin auf. Er habe sofort angefangen sie mehrmals mit der Faust sowie mit der flachen Hand zu schlagen. Die meisten Schläge habe die Hagenerin im Kopfbereich abbekommen. Sie erlitt leichte Verletzungen, wollte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen. In der Vergangenheit sei es nach Angaben der Frau bereits mehrfach zu häuslichen Gewalten zu ihrem Nachteil gekommen. Der 37-jährige Hagener war bei Eintreffen der Polizei alkoholisiert. Ein Testgerät zeigte einen Wert in Höhe von 1,3 Promille an. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Der 37-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell