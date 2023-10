POL-BO: Unfall: Pedelecfahrerin verletzt, beteiligter Autofahrer soll sich melden

Bochum (ots) - Zu einem Einbruch kam es am 17. Oktober, in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr, in Bochum. Noch Unbekannte drangen gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße Donnerbecke ein. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend. Im Nahbereich wurden zwei Frauen beobachtet, welche sich auffällig im Bereich des Hauses aufgehalten hatten. Eine der Frauen wurde als 170 cm groß, mit dunklen glatten Haaren und ...

