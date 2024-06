Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung und Beleidigung nach Ladendiebstahl

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag (08.06.) kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Gemischtwarenladen in der Elberfelder Straße. Als ein Hagener das Geschäft verließ, löste das Warensicherungssystem aus. Eine Mitarbeiterin beobachte das Geschehen und sprach den Mann an. Dieser stritt ab einen Ladendiebstahl begangen zu haben und verhielt sich gegenüber der Frau hoch aggressiv. Sie bat den 59-Jährigen darum, erneut durch das Warensicherungssystem zu gehen, um eine mögliche Fehlauslösung zu prüfen. Daraufhin schubste der Hagener die Mitarbeiterin und warf die entwendete Ware, bei der es sich um ein HDMI-Kabel und eine LED-Fernbedienung handelte, vor sich auf den Boden. Anschließend versuchte er zu flüchten. Als die Frau den Mann festhielt, versuchte er ihr in das Gesicht zu schlagen, traf jedoch nur ihren Oberarm. Weitere Zeugen sahen das Geschehen und schritten ein. Als die Polizei vor Ort eintraf, zeigte sich der Ladendieb weiterhin unkooperativ. Die Beamten beleidigte er unter anderem als "Wichshirse" und "Pissbirne" und bedrohte sie ("ich sehe euch jeden Tag und kenne eure Gesichter, ihr werdet schon sehen"). Eine Beamtin beleidigte er außerdem als "schäbige Schlampe" mit der Aufforderung, ihn auf die Damentoilette zu begleiten. Aufgrund seines aggressiven und impulsiven Verhaltens legten ihm die Einsatzkräfte Handschellen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,3 Promille. Die Mitarbeiterin erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der 59-Jährige muss sich wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten. Die Polizisten nahmen ihn aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam. (qua)

