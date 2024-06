POL-HA: Warnung vor Betrugsversuchen: angebliche Zahlungsaufforderung des Finanzamts via SMS

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Samstag (08.06.) kam es gegen 4 Uhr in einer Diskothek in der Hochstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen griffen mehrere Männer einen 34-Jährigen in der Toilette an. Sie schlugen und traten den Hagener aus bislang ungeklärter Ursache. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und ...

