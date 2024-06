Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte dringen in Wohnung ein und werfen Glasflasche nach Frau

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag, 10.06.2024, läutete es gegen 21:45 Uhr an einer Wohnungstür in der Eugen-Richter-Straße. Der Sohn der 58-jährigen Mieterin öffnete und traf auf zwei Männer. Diese drangen in die Wohnung ein und fragten nach Angaben der Hagenerin nach einem Fahrrad. Als die Frau zu schreien begann, warf einer der Unbekannten eine Glasflasche nach ihr, welche an der Wand zerschellte. Danach rannten die offenbar alkoholisierten Männer eilig davon. Beide waren zirka 30-40 Jahre alt und 1,70 m bis 1,85 m groß. Einer trug einen blauen Pullover oder eine blaue Strickjacke, der andere ein gelb-rotes T-Shirt. Der Erstgenannte hatte kurze Haare. Beim Letztgenannten waren die müden Augen auffällig. Verletzt wurde niemand. Die Kripo bittet Zeugen des Vorfalles oder Hinweisgeber, sich unter der 02331 986 2066 zu melden. (hir)

