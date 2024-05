Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versucht in Wohnung einzubrechen

Ludwigshafen (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Montag, 29.04.2024, gegen 12 Uhr und Mittwoch, 01.05.2024, gegen 21 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Adolf-Kolping-Straße einzudringen. Davon zeugen mehrere Hebelspuren an der Balkontür. Es gelang den Unbekannten nicht, ins Gebäude einzudringen. Wie hoch die Schadenshöhe an der Tür ist, wird aktuell ermittelt. Haben Sie etwas zur fraglichen Zeit beobachtet? Können Sie Angaben machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell