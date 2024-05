Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Dienstagabend (30.04.2024, 18 Uhr) und Donnerstagmorgen (02.05.2024, 10 Uhr) brachen bislang Unbekannte in einen geparkten LKW ein. Aus dem Laderaum stahlen sie Werkzeuge in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 8000 Euro. Der LKW stand zur Tatzeit in der Ludwig-Reichling-Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auch in der Jaegerstraße wurde von der Ladefläche eines Transporters ein Kompressor gestohlen. Das Fahrzeug stand dort am 02.05.2024, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr. Die Schadenshöhe dürfte sich auf schätzungswiese 8.000 Euro belaufen. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 erbittet auch Zeugenhinweise im Falle eines versuchten Rollerdiebstahls in der Friedrich-Naumann-Straße. Der Roller hatte dort zwischen dem 01.05.2024, 16 Uhr, und dem 02.05.2024, 10 Uhr, geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dieses einige Meter von der ursprünglichen Parkposition entfernt. Außerdem war die Verkleidung des Rollers teilweise entfernt. Es gelang den Unbekannten offensichtlich nicht, das Fahrzeug tatsächlich kurzzuschließen und mit diesem zu flüchten.

