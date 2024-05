POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Ludwigshafen (ots) - Seit Mittwoch, 03.04.2024, wird ein 36-Jähriger vermisst. Er verließ am 23.03.2024 seinen Wohnort in Rumänien und kam in einer bislang namentlich nicht bekannten Pension in Ludwigshafen unter. Angehörige hatten mit ihm letztmalig am 03.04.2024 über WhatsApp Kontakt. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 36-Jährige in einer hilflosen Lage ...

