POL-PPRP: 17-Jähriger verstorben

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch (30.04.2024 - 01.05.2024) wurden im Neustadter Ring und in der Roonstraße zwei Autos aufgebrochen. Das Fahrzeug im Neustadter Ring, ein weißer VW Up, war zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 05:30 Uhr, dort abgestellt. Aus diesem wurden ein Smartphone, ein Tablet sowie mehrere Schlüssel entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Bei dem in der ...

mehr