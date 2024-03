POL-AC: Auto prallt gegen Hauswand - Mann stirbt nach Unfall

Aachen (ots) - Ein Mann hat gestern Abend (7.3.24) nach einem räuberischen Diebstahl einen Ladendetektiv angegriffen. In seiner Wohnung fand man später größere Mengen Rauschgift. Der 25-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 18 Uhr in einer Drogerie in der Elsassstraße Parfümartikel gestohlen. Dabei war er vom Ladendetektiv beobachtet worden. Als ...

