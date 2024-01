Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versammlungen in Wittlich am Samstag, 27. Januar 2024

Wittlich (ots)

Versammlungen in Wittlich am Samstag, 27.01.2024

Für Samstag, den 27.Januar 2024 waren in Wittlich 2 Versammlungen angemeldet worden. Bereits morgens um 10:00 Uhr sollte am Platz an der Lieser eine Versammlung unter dem Motto: "Schöne neue Welt? - Zeit zum selber denken" stattfinden. Diese Versammlung wurde allerdings am Vorabend kurzfristig durch den Anmelder abgesagt. Um 14:00 Uhr fand auf dem Ottensteinplatz eine Versammlung unter dem Motto: "Demokratie schützen! Zeichen setzen gegen Rechts!" statt. An dieser Versammlung nahmen in der Spitze geschätzt 550 Personen teil. Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse und wurde gegen 16:00 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet. Die Veranstaltungen wurden im Rahmen eines Sondereinsatzes der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung durch Kräfte der Kriminalinspektion begleitet und überwacht.

