Polizei Aachen

POL-AC: Räuberischer Diebstahl - Mann schlägt Ladendetektiv und verletzt ihn

Aachen (ots)

Ein Mann hat gestern Abend (7.3.24) nach einem räuberischen Diebstahl einen Ladendetektiv angegriffen. In seiner Wohnung fand man später größere Mengen Rauschgift.

Der 25-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 18 Uhr in einer Drogerie in der Elsassstraße Parfümartikel gestohlen. Dabei war er vom Ladendetektiv beobachtet worden. Als dieser ihn darauf ansprach, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Tatverdächtige den Detektiv mehrfach schlug. Der Mann flüchtete, der Detektiv nahm die Verfolgung auf und konnte ihn schließlich einholen. Doch der Aachener schlug erneut zu und trat dem Ladendetektiv außerdem die Beine weg. Der 25-Jährige aus Monschau fiel hin und verletzte sich dabei. Der Tatverdächtige floh.

Mithilfe einer Zeugin konnte die Wohnanschrift des Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. Weil die Einsatzkräfte vor Ort starken Cannabisrauch feststellten, wurde die Wohnung mit richterlichem Beschluss anschließend durchsucht. Im Einsatz war auch ein spezieller Drogenspürhund. Es wurden größere Mengen Drogen (unter anderem Cannabis, Haschisch und Ecstasy-Tabletten) gefunden und sichergestellt. Außerdem fand man Utensilien, die darauf schließen lassen, dass der Tatverdächtige mit Drogen gehandelt hat.

Der Aachener wurde vorläufig festgenommen. Er wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell