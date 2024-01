Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderlügum/Leck: Zwei Schadensfeuer - Polizei sucht mögliche Zeugen

Süderlügum/Leck (ots)

In der Neujahrsnacht, 01.01.2024, gegen 02:45 Uhr kam es in der Norderstraße in Süderlügum zu einem Brand eines leerstehenden Reetdachhauses. Das Haus wurde nahezu vollständig zerstört. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Am Dienstagabend, 02.01.2024, gegen 19:00 Uhr, kam es in Leck in der Straße Am Süderholz zu einem Feuer an einem Schuppen des dortigen Jugendzentrums. Nach ersten Erkenntnissen ist es zu einem Brand an den Mülltonnen gekommen, der dann auf das Flachdach des Schuppens übergegriffen ist.

Beide Brände stehen nach derzeitigen Erkenntnissen in keinem Zusammenhang. Die Brandursache ist in beiden Fällen unbekannt. Daher fragt die ermittelnde Kriminalpolizeistelle Niebüll, ob es Zeugen oder Hinweisgeber gibt, die an einem der Brandorte zur jeweiligen Brandzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Niebüll unter 04661-4011-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell