POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im Mai 2024

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (02.05.2024), gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Rohrlachstraße den 30-jährigen Fahrer eines Motorrollers, da dieser kein aktuelles Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Während der Kontrolle konnte in einem Fach des Rollers eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. ...

