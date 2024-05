Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Versicherungsschutz, unter Alkohol und Drogen unterwegs

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (02.05.2024), gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Rohrlachstraße den 30-jährigen Fahrer eines Motorrollers, da dieser kein aktuelles Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Während der Kontrolle konnte in einem Fach des Rollers eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Der 30-Jährige gab an, kurz zuvor auch Amphetamin konsumiert zu haben. Außerdem war er alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 0,61 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfall-ursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

