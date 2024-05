Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Begrüßung 50 neuer Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

Zum 1. Mai 2024 wurden 12 Absolventinnen und 35 Absolventen des 25. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt. Außerdem wurden drei Polizeikräfte anderer Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Polizeipräsident Georg Litz hieß die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium herzlich willkommen. Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt sieben Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

