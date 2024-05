Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 29.04.2024 auf den 30.04.2024 wurde im Bereich der Knollstraße und im Donnersbergweg in geparkte Fahrzeuge eingebrochen. An den Fahrzeugen wurden jeweils Scheiben eingeschlagen. Es wurden unter anderem Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

