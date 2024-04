Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 18:35 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte Täter durch die offenstehende Haustür in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Güterbahnhofstraße. Hier versuchten sie die Wohnungstür im Erdgeschoss aufzuhebeln. Durch eine Zeugin konnte dies beobachtet und die Polizei verständigt werden. Dies bemerkten die Täter offensichtlich und entfernten sich unverzüglich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Sachschaden: circa 200 Euro

Täterbeschreibung:

- Alter der beiden ca. 25-30 Jahre, männlich - beide europäischer Phänotyp - ein Täter hatte dunkle Haare und war relativ groß - der kleinere Täter hatte blonde Haare - ein Täter mit auffallend heller Bomberjacke

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

