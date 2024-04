POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Käshofen (ots) - Am Dienstagabend, den 16.04.2024, befuhr eine 18-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Personen die Landstraße 462 aus Käshofen kommend in Richtung Homburg. Im Verlauf eines kurvenreichen Streckenabschnitts verlor die Fahranfängerin gegen 22:30 Uhr vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto. In der Folge kollidierte sie mit einem ...

mehr