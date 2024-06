Polizei Hagen

POL-HA: Ehepaar verletzt sich bei häuslicher Gewalt gegenseitig

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt geriet ein Ehepaar am Montag (10.06.) in einem Mehrfamilienhaus in einen Streit. In den Abendstunden verständigte eine Hagenerin die Polizei und berichtete von einer häuslichen Gewalt. Ein 38-Jähriger habe nach Angaben seiner Ehefrau angefangen sie zu würgen und an den Haaren zu ziehen. Sie habe sich dann gewehrt. Ihr Mann gab hingegen lediglich an, dass er seiner Frau eine Backpfeife gegeben habe. Die beiden Beteiligten waren stark alkoholisiert. Der 38-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von rund 2,7 Promille. Bei seiner Frau zeigte das Testgerät 1,8 Promille an. Bei Eintreffen der Polizei wiesen beide leichte Verletzungen auf. Bereits in der Vergangenheit kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Paar. Die Beamten erteilten dem Mann eine Wohnungsverweisung und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur emotionalen Beruhigung und Ausnüchterung in Gewahrsam. Ein Arzt stellte zuvor die Gewahrsamsfähigkeit des 38-Jährigen fest. Die Einsatzkräfte fertigten aufgrund der wechselseitigen Körperverletzung eine Strafanzeige gegen das Ehepaar. (arn)

