POL-GÖ: (157/2024) "Geisterfahrer" auf der A 7 - Polizei stoppt mutmaßlich desorientierten Senior aus Bovenden in Höhe Nörten-Hardenberg

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, mutmaßlich zwischen den AS Echte und Nörten-Hardenberg Donnerstag, 25. April 2024, gegen 00.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Ein Autofahrer aus Bovenden (Landkreis Göttingen) war Donnerstagnacht (25.04.24) als "Geisterfahrer" auf der Autobahn 7 unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Senior mit seinem PKW mutmaßlich an der Anschlussstelle (AS) Echte in Richtung Hannover auf, setzte die Fahrt dann jedoch aus ungeklärten Gründen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Kassel fort. Durch sein Fehlverhalten soll er anschließend mehrere andere Autofahrer konkret gefährdet haben. Über Unfälle ist bislang nichts bekannt.

Bei der Polizei gingen ab etwa 00.25 Uhr über Notruf mehrere Hinweise ein. Letztlich konnten Beamte den Falschfahrer kurz hinter der AS Nörten-Hardenberg anhalten. Während der anschließenden Überprüfung machte der Senior einen desorientierten Eindruck. So war es ihm u. a. nicht möglich anzugeben, an welcher Anschlussstelle er auf die A 7 aufgefahren war. Die Autobahnpolizei geht aufgrund der zeitlichen Abfolge der eingegangenen Notrufe im Moment davon aus, dass dies in Echte erfolgt sein könnte.

Sofort nach Kenntnis des Sachverhaltes hatten die Polizei aus Northeim und Göttingen die Auffahrten Northeim-West, Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg gesperrt und auf der A 7 in Höhe des Parkplatzes "Leineholz" eine kurzzeitige Vollsperrung eingerichtet.

Gegen den Autofahrer aus Bovenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Fehlverhalten des Citroenfahrers beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

