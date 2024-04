Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (155/2024) Abtransport mit Fahrzeug: Unbekannte stehlen Buntmetall von Gelände in Zorge

Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Zorge, Staufenbergstraße Zwischen dem 16. und 20. April 2024 (Dienstag bis Samstag)

ZORGE (jk) - Von einem Grundstück in Zorge (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der letzten Woche u. a. eine 50 kg schwere Messingrolle sowie mehrere Kupferstangen mit einem Gesamtgewicht von ebenfalls rund 50 kg entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag und Samstag (16. Bis 20.04.24) in der Staufenbergstraße. Das betroffene Gelände wird von einem Unternehmen als Lagerplatz genutzt. Es lieg zwischen einem Garagenkomplex. Die genaue Schadenshöhe steht nicht fest. Zum Abtransport der Buntmetalle müssen die Täter einen Kleintransporter oder zumindest einen Anhänger benutzt haben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeistation Walkenried unter der 05525/959 86-0 entgegen.

