POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - Vollsperrung der L517

Bad Dürkheim (ots) - Bereits am Samstag, den 03.08.2024, um 11:45 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Str. in Bad Dürkheim ein schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer. Ein 83-jähriger Radfahrer aus dem Raum Bad Dürkheim wollte in Höhe eines Einkaufsmarktes die Fahrbahn an der Querungsstelle überschreiten. Hierbei übersah dieser eine 64-jährige Autofahrerin aus dem Raum Illingen. Durch die ...

