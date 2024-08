Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am Samstag, den 03.08.2024, um 11:45 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Str. in Bad Dürkheim ein schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer.

Ein 83-jähriger Radfahrer aus dem Raum Bad Dürkheim wollte in Höhe eines Einkaufsmarktes die Fahrbahn an der Querungsstelle überschreiten. Hierbei übersah dieser eine 64-jährige Autofahrerin aus dem Raum Illingen. Durch die Kollision wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert. Da der Radfahrer keinen Helm trug, zog sich dieser auch Verletzungen im Kopfbereich zu.

Im Anschluss wurde der Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht werden. Aktuell besteht aber keine Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell