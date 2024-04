LPI-J: Gasgeruch wahrgenommen

Jena (ots) - Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum vom 29.03.2024,19:00 Uhr zum 30.03.2024,14:45 Uhr in der Christian- Zimmermann- Straße in Apolda. Hier wurde ein geparkter Pkw VW Golf auf einem Parkplatz durch einen anderen Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Am geparkten Pkw Golf entstand Sachschaden in ...

mehr