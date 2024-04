Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht entzogen und Passanten verletzt

Apolda (ots)

Am 28.03.2024 kurz nach 23 Uhr sollte in Apolda im Bereich der Stegmannstraße ein Kleinkraftradfahrer (Mopedroller - Farbe: schwarz) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser hatte augenscheinlich keinen gültigen Versicherungsschutz (schwarzes Versicherungskennzeichen). Als die Polizeibeamten den Fahrer anhalten und kontrollieren wollten, beschleunigte dieser erheblich und fuhr rücksichtslos durch das Stadtgebiet in Apolda. Auch ein Fußgänger in der Hanfstraße wurde durch den Mopedfahrer leicht angefahren / touchiert, welcher dabei leicht verletzt wurde. Der Mopedfahrer konnte im Rahmen der Nacheile durch die Polizei - flüchten. Bisher ist folgendes zum Fluchtfahrer bekannt:

- ca. 180 - 185 cm groß - schlanke Statur - blaue Jeans - schwarzer Pullover - schwarzer Helm mit weißen Applikationen - Mopedroller - schwarzfarben

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei Apolda unter 03644/5410.

