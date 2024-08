Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Bad Dürkheim / Wachenheim (ots)

Am 05.08.2024 in der Zeit von 09:00 - 13:45 Uhr wurden durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit im Straßenverkehr durchgeführt. Insgesamt wurden aufgrund Bürgerbeschwerden drei Kontrollstellen im Dienstgebiet (Bad Dürkheim und Wachenheim) eingerichtet. Bei den Kontrollen konnten insgesamt 8 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die die gültige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Spitzenreiter fuhr 54 km/h bei erlaubten 30 km/h in der Friedelsheimer Str. in Bad Dürkheim. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115,- Euro und 1 Punkt in Flensburg. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch fehlende Papiere und technische Mängel an den Fahrzeugen bemängelt.

