POL-EU: Schiebetür aufgebohrt

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (23. April), 16 Uhr, bis Mittwoch (24. April), 9.30 Uhr, brachen Unbekannte auf einem Stellplatz in Euskirchen-Stotzheim in einen Wohnwagen ein und entwendeten eine Dachklimaanlage. Das Türschloss des Wohnwagens wurde mit einem Werkzeug aufgestochen und die Klimaanlage demontiert. Die Unbekannten brachen an der gleichen Örtlichkeit noch in einen weiteren ...

