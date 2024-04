POL-EU: Ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Weilerswist (ots) - Am Montag (22. April) beabsichtige ein 23-Jähriger aus Oberhausen gegen 14.41 Uhr Teigwaren in einem Supermarkt in der Bonner Straße in Weilerswist zu bezahlen. Auf dem Rücken trug er einen größeren, verschlossenen Rucksack. Eine Kassiererin bestand darauf den Rucksack zu kontrollieren. Hierbei wurde von der Kassiererin im Rucksack Diebesgut aufgefunden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um 14 ...

