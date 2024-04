Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw nach Verfolgungsfahrt beschlagnahmt

Euskirchen (ots)

Heute Nacht (25. April) kam es in Euskirchen zu einer kurzen Verfolgungsfahrt.

Im Rahmen einer Streifenfahrt kam den Polizeibeamten in der Oststraße in Euskirchen ein Pkw entgegen. Das Fahrzeug sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bevor die Polizeibeamten Anhaltesignale geben konnten, beschleunigte der Fahrzeugführer, fuhr in den Kreisverkehr Alleestraße / Münstereifeler Straße und setzte seine Fahrt über die Roitzheimer Straße fort.

Mit dem Ziel der Verfolgung wurden daraufhin die Sonder- und Wegerechte in Anspruch genommen, auch um im Straßenverkehr befindliche Verkehrsteilnehmer zu warnen.

Unter Missachtung mehrerer Rotlichtzeigenden Ampeln und mit nicht angepasster Geschwindigkeit flüchtete der Mann in Richtung Euskirchen-Stotzheim. Hier brach der Sichtkontakt ab. Nach dem Pkw wurde im Anschluss gefahndet.

Kurze Zeit später konnte der Pkw in Euskirchen-Stotzheim am Ohligschlägerplatz verschlossen und geparkt festgestellt werden. In der Nähe zum Abstellort konnte eine männliche Person fußläufig auf der Von-Heimbach-Straße angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um den Halter des Fluchtfahrzeugs.

Ermittlungen ergaben, dass der 36-jährige Euskirchener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren war der Pkw weder versichert, noch zugelassen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell