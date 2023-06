Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen auf A 5

Raser mit 170 km/h unterwegs

Darmstadt (ots)

In der vergangenen Woche führten Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen auf der A 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Darmstadt durch. Die Ordnungshüter konnten insgesamt 161 Verstöße feststellen.

Ein Abstandverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird.

Bei vier Fahrzeugführern wurde der Sicherheitsabstand zu ihrem Vordermann so weit unterschritten, dass auf sie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat sowie ein Bußgeldverfahren zukommt. Eine derartige Unterschreitung liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung überschritten 82 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Sieben Wagenlenker hatten es besonders eilig und wurden mit mindestens 41 Stundenkilometern zu viel gemessen. Die Fahrzeugführer müssen hier mit einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Verkehrsteilnehmer aus Frankfurt am Main, der die Messstelle mit einer Überschreitung von 70 km/h passierte. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Punkte, und zwei Monate Fahrverbot zu. Auch eine Fahrerin aus dem Kreis Groß-Gerau hatte es offenbar eilig. Sie fuhr an der Örtlichkeit mit 54 km/h zu schnell, was 480 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot zur Folge hat.

Hohe Geschwindigkeiten und zu geringer Abstand sind eine der Hauptursachen für schwere und teils tödliche Verkehrsunfälle. Die Kontrollen werden diesbezüglich auch in der Zukunft weiterhin fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell