Biebesheim: Kontrolle der Polizei und Zoll

Gernsheim / Biebesheim (ots)

Am Donnerstag (22.6.), zwischen 17 und 23:30 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau und Kollegen der Verkehrsinspektion in Darmstadt gemeinsame Kontrollen durch. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitern des Hauptzollamts Darmstadt. Die Kontrollen wurden im Bereich von Gernsheim und Biebesheim durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes richtete sich auf Verkehrskontrollen mit Augenmerk technischer Veränderungen an Autos und Krafträdern.

Während den sechseinhalb Stunden wurden insgesamt 31 Fahrzeuge und 54 Personen polizeilich überprüft. Ein 67-jähriger Mann aus Gernsheim wurde von den Ordnungshütern auf seinem Zweirad gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wurde durch die Ordnungshüter vorläufig sichergestellt. Gegen ihn wird ermittelt. Es wurden außerdem mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neben den Verkehrsmaßnahmen führten Kollegen vom Zollamt in Darmstadt in einer Shishabar in Biebesheim Kontrollen hinsichtlich Verstößen gegen das Steuergesetz durch. Diese verliefen ohne nennenswerte Feststellungen. Bei einer im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle konnte bei einem Mann eine Kleinstmenge Heroin und Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden.

