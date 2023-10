Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachtrag zur Pressemitteilung: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte schlagen auf Zugbegleiter ein

Essen (ots)

Am 13. Oktober 2023 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung. Dabei wurde nach zwei jungen Männern gesucht, die verdächtig werden, im Essener Hauptbahnhof am 26. November 2022 einen Bahnmitarbeiter in einem Regionalexpress attackiert zu haben. Dazu erreichten die Bundespolizeiinspektion Dortmund Hinweise aus der Bevölkerung, wodurch der Tatverdächtige 1 zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Gegen die rumänischen Staatsbürger richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung.

Alle Medien, die diese Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten die entsprechenden Bilder der Person 1 zu löschen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5624901

Link zu den Fotos: < www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_38_2023.html ;> ;

