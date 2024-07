Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Handtaschenraub in Horst bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am späten Dienstagabend, 23. Juli 2024, beabsichtigte eine 79-Jährige gegen 23 Uhr die Haustür zu einem Mehrfamilienhaus in der Schüttlakenstraße aufzuschließen. Als sie hierfür ihre Handtasche vom Rollator nahm, sprach sie eine Frau von hinten an. Als sich die Gelsenkirchenerin daraufhin umdrehte, entriss ihr die unbekannte Frau die Handtasche und flüchtete. Mit Hilfe einer Nachbarin verständigte die 79-Jährige im Anschluss die Polizei.

Bei der Tatverdächtigten handelt es sich um eine Frau von schlanker Statur, die etwa im Alter zwischen 30 und 35 Jahren ist. Sie ist ungefähr 1,70 Meter groß und hatte schwarze Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Außerdem trug sie einen hellen Mantel.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zur Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim zuständigen Kriminalkommissariat oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache melden.

