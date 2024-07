Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen melden Einbrecher

Gelsenkirchen (ots)

Dank eines Hinweises von Zeugen haben Polizeikräfte am vergangenen Wochenende in der Altstadt einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch festnehmen können. Gegen 3.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen, 21. Juli 2024, wurde die Besatzung eines Streifenwagens von zwei Zeugen auf der Bismarckstraße angesprochen. Die beiden Männer hatten den Vorfall zuvor in Höhe Bismarckstraße/Ringstraße beobachtet. Der oder die Täter waren daraufhin mit einem schwarzen Kleinwagen geflüchtet.

In der Ringstraße konnten die Beamten bei einem Autohändler tatsächlich Einbruchsspuren feststellen. Noch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, fuhr der schwarze Kleinwagen mit dem zuvor von den Zeugen genannten Nummernschild an der Örtlichkeit vorbei. Umgehend wurde das Auto von den Polizeibeamten gestoppt. Tatsächlich fand sich auf der Rückbank ein Teil der Beute. Zudem fielen ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest bei dem 33-Jährigen positiv aus. Der Mann ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Sein Auto wurde zur Beweissicherung abgeschleppt und sichergestellt.

