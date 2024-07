Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungsbrand in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt, nachdem die Feuerwehr Gelsenkirchen am Donnerstagmorgen, 18. Juli 2024, den Brand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht hatte. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung in der ersten Etage in einem Mehrfamilienhaus auf der Steinfurthstraße in Brand. Die meisten Anwohner verließen eigenständig das Haus, die Feuerwehr Gelsenkirchen half den übrigen Bewohnern aus dem Haus zu gelangen und löschte den Brand (Pressemitteilung Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5825417)

Der 34-jährige Wohnungsinhaber der betroffenen Wohnung in der ersten Etage und ein weiterer Bewohner wurden durch den Rauch leicht verletzt und erlitten einen Schock. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

