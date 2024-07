Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall und Gewaltdelikte in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 17. Juli 2024, ereignete sich in Rotthausen ein Verkehrsunfall, dem sich Gewaltdelikte anschlossen. Ein 33-jähriger Mann aus Herne fuhr mit seinem Auto gegen 18.45 Uhr auf der Schonnebecker Straße in Richtung Achternbergstraße. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Saarbrücker Straße lief nach jetzigem Ermittlungsstand ein fünfjähriges Mädchen plötzlich auf die Straße, um die Straßenseite zu wechseln. Es kam zur Berührung zwischen dem Mädchen und dem Auto. Die Eltern des leichtverletzten Mädchens wurden auf den Verkehrsunfall aufmerksam und stürmten zur Unfallstelle. Der 25-jährige Vater reagierte nach derzeitigem Stand emotional, zog den Herner aus seinem Fahrzeug und attackierte diesen körperlich. Der 33-Jährige riss sich los und rannte in eine umliegende Pizzeria, von wo aus er die Polizei alarmierte. In direkter Unfallnähe sammelten sich einige Anwohner, die teilweise ebenfalls Einfluss auf die Situation nahmen sowie weitere Zeugen. Die Polizei nahm sowohl den Unfall als auch die Anzeige wegen Körperverletzung auf und ermittelt in beiden Fällen.

