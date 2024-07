Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Ein Mann hat am Mittwochabend, 17. Juli 2024, einen größeren Polizeieinsatz in Erle ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr waren Einsatzkräfte aufgrund einer Hilfe suchenden Person in die Wirknerstraße gefahren. Als sie vor der Wohnung des 70-Jährigen angekommen waren, nahmen sie Knallgeräusche wahr. Daraufhin wurde der Einsatzort weiträumig abgesperrt und Spezialeinheiten hinzugezogen. Der Gelsenkirchener, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde schließlich vor Ort von den Einsatzkräften überwältigt. Dabei wurde er leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Im Anschluss wurde er zur weiteren Behandlung seiner psychischen Ausnahmesituation in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. Durch Straßensperrungen kam es bei der Abreise vom Taylor Swift-Konzert in der angrenzenden Arena zu Verkehrsbehinderungen.

