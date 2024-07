Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere gewerbliche Einbrüche +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Motorroller entwendet +++ Vandalen wüten an Schule +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Betrügerische SMS

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere gewerbliche Einbrüche,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Saalgasse und Äppelallee, Freitag, 12.07.2024, 13 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 8.30 Uhr

(mb)Von Freitagmittag bis Montagmorgen kam es in Wiesbaden gleich zu drei gewerblichen Einbrüchen.

Die unbekannten Täter suchten übers Wochenende ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße heim. Dabei erlangten sie über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zugang zu der Gewerbeeinheit im Erdgeschoß. Bei der Durchsuchung der Büroräume öffneten die Einbrecher gewaltsam Schränke und entwendeten vorgefundenes Bargeld in Höhe von circa 200 Euro, bevor sie unerkannt entkamen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt. Am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr betraten Kriminelle ein leerstehendes Einkaufszentrum in der Äppelallee und hebelten mit einem Werkzeug eine Tür auf. Als daraufhin der Alarmmelder auslöste, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und traten die Flucht an. Der Schaden wird mit circa 100 Euro beziffert. Von Sonntagabend, 18 Uhr bis Montagmorgen, 9 Uhr drangen Langfinger über die Eingangstür in ein Frisörgeschäft in der Saalgasse ein und brachen die bereits geleerte Kasse auf. Mit knappen 50 Euro, die die Täter an einer anderen Stelle im Laden fanden, suchten sie das Weite. Auch hier entstand ein Sachschaden, welcher mit einer Höhe von ungefähr 850 Euro angegeben wurde.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Biebrich, Mosburgstraße, Donnerstag, 04.07.2024 bis Montag, 15.07.2024

(mb)Zwischen dem 04.07.2024 und dem 15.07.2024 drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden ein und machten reiche Beute.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Anwohner und suchten das freistehende Privatobjekt in der Mosburgstraße heim. Nachdem die Einbrecher auf das Gelände gelangt waren, verschafften sie sich gewaltsam über eine Zugangstür im rückwärtigen Bereich Zutritt in das Hausinnere und durchsuchten dieses anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beträgt ungefähr 400 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Motorroller entwendet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Dudenstraße, Montag, 15.07.2024, 17.30 Uhr bis 22 Uhr

(mb)Am Montagabend ist in Wiesbaden ein Motorroller gestohlen worden. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen Piaggio-Roller "Zip 50 2T" in der Dudensraße in Sonnenberg am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt und zuletzt noch gegen 17.30 Uhr gesehen. Als sie gegen 22 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Motorroller verschwunden. An diesem war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Versicherungskennzeichen "804 KIZ" angebracht. Das Zweirad konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden.

Das ermittelnde 5. Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

4. Vandalen wüten an Schule,

Wiesbaden-Schierstein, Otto-Reutter-Straße, Freitag, 12.07.2024, 14 Uhr bis Montag, 15.07.2024, 7 Uhr

(mb)Am vergangenen Wochenende haben Vandalen eine Schule in Wiesbaden verwüstet und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Unbekannten gelangten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen über das gewaltsam geöffnete Haupteingangstor auf das Schulgelände. Mit Betonplatten und einer Eisenstange beschädigten die Täter die Gebäudefassade massiv. Zudem warfen sie mit Steinen gegen mehrere großflächigen Glasscheiben und Jalousien des Haupt- und Nebengebäudes.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Wochenende rund um die Schule verdächtige Beobachtungen gemacht oder etwas Ungewöhnliches gehört haben, melden sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden.

5. Vermeintlicher Ladendieb greift zu Pfefferspray, Wiesbaden, Karlsbader Platz, Montag, 15.07.2024, 18.35 Uhr

(mb)Am Montagabend griff ein vermeintlicher Dieb in Wiesbaden einen Ladendetektiv mit einem Pfefferspray an. Als der Ladendetektiv den verdächtigen Kunden nach Passieren des Kassenbereichs eines Supermarktes in der Straße "Karlsbader Platz" auf dem Weg zum angrenzenden Parkhaus angesprochen hatte, wurde dieser verbal aggressiv und zückte ein Pfefferspray. Hiervon machte der 30-Jährige dann auch Gebrauch, woraufhin sich eine kurze Rangelei zwischen den beiden entwickelte. Letztlich gelang dem mutmaßlichen Dieb die Flucht. Anhand des genutzten Fluchtfahrzeuges konnte der 30-Jährige später an seiner Wohnanschrift ermittelt, angetroffen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zum 3. Polizeirevier verbracht werden. Das Pfefferspray wurde von ihm ausgehändigt und sichergestellt. Ob es tatsächlich zuvor zu einem Ladendiebstahl kam, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des 3. Polizeireviers in Wiesbaden. Aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes muss sich der Festgenommene allerdings einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

6. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße, Montag, 15.07.2024, 21.10 Uhr

(mb)Am Montagabend kam es in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Unbekannter einen Mann geschlagen und mit Pfefferspray besprüht hat.

Gegen 21:10 Uhr saß ein 56-Jähriger allein auf einer Sitzgelegenheit in der Hellmundstraße in Höhe der Hausnummer 21, als zwei namentlich Unbekannte hinzutraten und ihn ansprachen. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der unbekannte Täter den Mann schlug und ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend flüchtete der Angreifer samt seinem Begleiter. Der 56-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten wurden durch den versprühten Stoff ebenfalls beeinträchtigt, konnten jedoch ihren Weg fortsetzen. Der Angreifer ist 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,90 m groß und schlank. Er hatte einen kurzen, schwarzen Bart und eine Narbe rechts am Hals. Bekleidet war er mit einem schwarzen Basecap, einem schwarzen Tanktop sowie einer schwarzen, kurzen Hose. Zu dessen Begleiter liegen keine markanten Beschreibungen vor.

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Betrügerische SMS,

Wiesbaden, Kohlheckstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 11.20 Uhr

(mb)Am vergangenen Donnerstag folgte ein Mann aus Wiesbaden den Anweisungen einer betrügerischen SMS und wurde so um mehrere Tausend Euro gebracht. Der Geschädigte erhielt eine Kurznachricht seiner vermeintlichen Hausbank, in welcher er aufgefordert wurde, aufgrund von Unregelmäßigkeiten auf seinem Bankkonto Kontakt über eine beigefügte Telefonnummer aufzunehmen. Innerhalb des folgenden Telefonates wurde der Kontoinhaber von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter geschickt instruiert, die Freigabe für vorbereitete Überweisungen vorzunehmen. Dadurch gelang es den Täter, einen fünfstelligen Betrag unrechtmäßig abzuführen.

Vermeiden Sie es tunlichst gutgläubig überraschenden SMS-Nachrichten ihrer mutmaßlichen Hausbank zu folgen und übermitteln Sie niemals sensible Daten wie z.B. Passwörter an Unbekannte. Nehmen Sie im Zweifel immer persönlich Kontakt zu Ihrer Bank auf und lassen sie sich die Echtheit einer solchen SMS bestätigen. Ziehen Sie Familienmitglieder zu Rate, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben oder sich unsicher fühlen. Scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei zu informieren!

